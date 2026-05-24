Angelini | Serve un ospedale forte Troveremo gli alloggi per i medici

Notizia in breve

La sindaca di Riccione ha dichiarato che è necessario un ospedale più solido e ha annunciato che saranno trovati alloggi per i medici. Ha inoltre richiesto garanzie per garantire i servizi sanitari e migliorare la struttura. La richiesta si inserisce nel contesto di un progetto di rafforzamento dell’ospedale locale. La sindaca ha sottolineato l’importanza di investimenti e di supporto per assicurare un presidio sanitario efficiente. Nessuna data o dettaglio sul cronoprogramma è stato fornito.