Angelini | Serve un ospedale forte Troveremo gli alloggi per i medici
La sindaca di Riccione ha dichiarato che è necessario un ospedale più solido e ha annunciato che saranno trovati alloggi per i medici. Ha inoltre richiesto garanzie per garantire i servizi sanitari e migliorare la struttura. La richiesta si inserisce nel contesto di un progetto di rafforzamento dell’ospedale locale. La sindaca ha sottolineato l’importanza di investimenti e di supporto per assicurare un presidio sanitario efficiente. Nessuna data o dettaglio sul cronoprogramma è stato fornito.
"Serve un ospedale forte" sottolinea la sindaca di Riccione Daniela Angelini. "Chiediamo garanzie precise: il mantenimento e il rafforzamento del Dea di primo livello dell’ospedale Ceccarini di Riccione, un piano straordinario per contrastare la carenza di personale medico ed elevarne l’attrattività, il potenziamento della chirurgia e l’attivazione della Skin cancer unit per la dermatologia". Da presidente del distretto sanitario sud, la sindaca chiede all’Ausl Romagna anche "lo sviluppo delle eccellenze del Cervesi di Cattolica, l’introduzione dell’ematologo di prossimità per evitare lunghi spostamenti ai pazienti fragili e la piena operatività dei percorsi domiciliari e palliativi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Ospedale Ceccarini, la sindaca Angelini: Chiediamo garanzie per il Dea di primo livello e un piano per il personale #Rimini facebook
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