A Mondaino, oggi e domani gli elettori sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. L’appuntamento elettorale coinvolge 1.170 cittadini distribuiti in due sezioni. La votazione si svolge fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani. La scelta riguarda un candidato unico, dopo il periodo di commissariamento che ha preceduto questa consultazione.

Oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 23, i 1.170 elettori di Mondaino, divisi in due sezioni, sono chiamati alle urne per votare il loro nuovo sindaco dopo mesi di commissariamento. Una corsa a senso unico: Amerigo Ottaviani è il solo sindaco in corsa con la lista civica Bene Comune. Il suo vero e unico sfidante è il quorum, fissato al 40 per cento degli aventi diritto. La genesi di Bene Comune segue un percorso, originato dall’iniziativa spontanea della cittadinanza. La squadra si è formata prima ancora di individuare il leader. Un percorso inusuale, nato da un’iniziativa spontanea dei residenti. La squadra si è formata in modo quasi autonomo prima ancora di individuare il proprio leader. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche Mondaino alle urne: Ottaviani candidato unico

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