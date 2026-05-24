Un velista e attivista per la Palestina è tornato a casa dopo essere stato detenuto illegalmente da Israele per quattro giorni. L’uomo, che fa parte della Flotta della Resistenza Globale, è atterrato a Bologna dalla Turchia, dove si era recato per ricevere cure mediche. Ha annunciato che presenterà una denuncia alla Corte internazionale contro le sevizie subite durante la detenzione.

Maurizio Menghini, velista e attivista per la Palestina, imbarcato nella Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla – GSF), è atterrato ieri a Bologna, dalla Turchia, dove è rimasto per farsi visitare, dopo essere stato imprigionato illegalmente da Israele per quattro giorni. Lo abbiamo raggiunto a Senigallia, appena rientrato in famiglia. Cosa le è successo, perché è tornato due giorni dopo gli altri attivisti marchigiani? "Quando ci hanno abbordato, mi hanno sparato in una mano con proiettili di plastica molto dolorosi e durante la detenzione ho subito altre lesioni, per cui, arrivato a Istanbul, sono andato in ospedale per farmi refertare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche Menghini è a casa: "Li denuncio per sevizie alla Corte internazionale"

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Kone' a 50 milioni e' una follia! Ma anche a 40. Da noi sarebbe il 5° centrocampista. #Inter #OfficialASRoma #ManuKone x.com

Anche Menghini è a casa: Li denuncio per sevizie alla Corte internazionaleIl senigalliese è rimasto due giorni in più a Istanbul per farsi visitare in ospedale Mi hanno sparato in una mano con proiettili di plastica molto dolorosi. ilrestodelcarlino.it