Anche la candidata Marinelli ha votato

Da arezzonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La candidata di Alternativa Comune Serena Marinelli ha votato alle 13,15 di oggi, domenica 24 maggio, nel seggio del Cas di Sant'Andrea a Pigli.

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