Anche la candidata Marinelli ha votato
La candidata di Alternativa Comune Serena Marinelli ha votato alle 13,15 di oggi, domenica 24 maggio, nel seggio del Cas di Sant'Andrea a Pigli.
La candidata di Alternativa Comune Serena Marinelli ha votato oggi, domenica 24 maggio, alle ore 13,15 nel seggio del Cas di Sant'Andrea a Pigli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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