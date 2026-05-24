Anche la candidata Marinelli ha votato

La candidata di Alternativa Comune Serena Marinelli ha votato oggi, domenica 24 maggio, alle ore 13,15 nel seggio del Cas di Sant'Andrea a Pigli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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