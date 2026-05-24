Il Partito Comunista Italiano di Iotti e Pajetta ha reso omaggio a Giorgio Almirante. La cerimonia si è svolta senza commenti ufficiali, con membri del partito presenti alla commemorazione. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo all’evento. La manifestazione ha coinvolto un gruppo di persone che ha partecipato in silenzio. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e foto pubblicate sui canali del partito.

Questo non è un articolo sulla difensiva perché Giorgio Almirante non ne ha bisogno. Ha guidato una destra italiana che si riconosceva nel simbolo del Msi, la Fiamma degli ex combattenti (e non la fiamma ardente sulla bara di Mussolini), tenendola sempre nell’alveo delle logiche democratiche e parlamentari. Oggi, avendo visto fallire il tentativo di demonizzare Meloni attraverso l’antifascismo, avendo percepito la stanchezza degli italiani dinanzi alle retoriche anacronistiche sul pericolo fascista, la sinistra tenta un’operazione più subdola ma altrettanto meschina e infondata: sovrapporre al Pnf il Msi, etichettando come nostalgico ogni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Anche il Pci di Iotti e Pajetta rese omaggio ad Almirante

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