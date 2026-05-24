Anche il candidato sindaco Claudio Vernier ha votato

Il candidato sindaco Claudio Vernier, della lista civica “Città vive”, ha votato questa mattina intorno alle 11 nel seggio allestito alla scuola Remier Michiel a Dorsoduro. . 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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