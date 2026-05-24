Anche il candidato sindaco Claudio Vernier ha votato
Il candidato sindaco della lista civica “Città vive” ha votato questa mattina alle 11 in un seggio di Dorsoduro, allestito presso la scuola Remier Michiel.
Il candidato sindaco Claudio Vernier, della lista civica “Città vive”, ha votato questa mattina intorno alle 11 nel seggio allestito alla scuola Remier Michiel a Dorsoduro. . 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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