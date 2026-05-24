Anche il candidato sindaco Claudio Vernier ha votato

Da veneziatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il candidato sindaco della lista civica “Città vive” ha votato questa mattina alle 11 in un seggio di Dorsoduro, allestito presso la scuola Remier Michiel.

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Il candidato sindaco Claudio Vernier, della lista civica “Città vive”, ha votato questa mattina intorno alle 11 nel seggio allestito alla scuola Remier Michiel a Dorsoduro. . 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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