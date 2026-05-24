Anche Coriano non dimentica ricordata la strage di Capaci Un dovere civile

Notizia in breve

Nel centro di Coriano si è tenuta una cerimonia in Piazza Falcone per ricordare il 34° anniversario della strage di Capaci. Alla commemorazione hanno partecipato il sindaco, la vicesindaca e senatrice, oltre a due assessori comunali. La piazza si è riempita di cittadini che hanno osservato un minuto di silenzio, in segno di rispetto e memoria per le vittime di quell’attentato.