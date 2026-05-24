amore morte e violenza dalle baccanti ad oggi

Giovedì 21 maggio, al Teatro Bonci di Cesena, si è tenuto lo spettacolo “Nel tempo dell’odio nasce amore”, conclusione del progetto “Intrecci” che ha coinvolto studenti delle scuole superiori della zona. Lo spettacolo, inserito nel Festival CreAzioni, ha affrontato temi come amore, morte e violenza, partendo dalle Baccanti di Euripide fino ai giorni nostri. La rappresentazione è stata parte di un percorso educativo tra i giovani.

È andato in scena giovedì 21 maggio al Teatro Bonci di Cesena, nell’ambito del Festival CreAzioni, “Nel tempo dell’odio nasce amore”, culmine del percorso “ Intrecci ” che ha coinvolto gli studenti degli Istituti Superiori di secondo grado del territorio. Il lavoro è frutto di tre laboratori: scrittura drammaturgica con Teresa Vila, recitazione con Michele Di Giacomo e sound design con Mirto Baliani dove gli studenti hanno campionato e mixato suoni ambientali. Lo spettacolo riscrive il mito delle Baccanti di Euripide – lo scontro tra Dioniso e il re di Tebe Penteo – attraverso la versione contemporanea del premio Nobel Wole Soyinka, e lo intreccia a quello di Orfeo ed Euridice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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