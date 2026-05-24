Alle ore 19, l’affluenza alle urne per le amministrative in diversi comuni campani si attesta al 37,19 per cento. I cittadini sono ancora in fila ai seggi, mentre alcune sezioni stanno per chiudere. Le percentuali variano tra le diverse località, con alcune che superano il 40 per cento e altre che si avvicinano al 30 per cento. La partecipazione si mantiene costante rispetto alle precedenti consultazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 19 l’affluenza al voto per le amministrative in tanti comuni della Campania è del 37,19 %. Benevento è la provincia nella quale si ha la percentuale maggiore (39,94%), seguita da Avellino che è quasi alla pari (39,89%). Seguono le province di Caserta (39,19), Napoli (36,66) e Salerno (35,70) E’ in crescita l’affluenza alle urne per le amministrative a Salerno e Avellino, le due città capoluogo interessate dalla tornata elettorale in Campania. Alle 19 a Salerno ha votato il 34,21% degli aventi diritto, due punti in più rispetto al dato alla stessa ora delle precedenti amministrative (32,23). Ancora più marcato l’incremento ad Avellino, dove alle 19 l’affluenza è stata del 39,42% (36,67 l’ultimo precedente). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative nei comuni campani: il dato dell’affluenza alle 19

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amministrative nei comuni campani: il dato dell’affluenza alle 12Alle 12, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali in diversi comuni della Campania si attesta intorno al 16%.

Elezioni amministrative, si vota in 894 Comuni. Alle 19 affluenza poco sotto il 35%Alle 19, l’affluenza alle urne nelle elezioni amministrative in Italia si attesta poco sotto il 35%.

Temi più discussi: Elezioni amministrative, urne aperte domenica e lunedì in 88 comuni campani; Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota il 24 e 25 maggio; Elezioni amministrative, si vota in 88 comuni della Campania. Alle 12 affluenza al 15.71%; Elezioni amministrative, come si vota: la scheda elettorale, le preferenze e il voto disgiunto (dove si può). La guida.

Il Viminale fotografa una leggera flessione della partecipazione nei 750 comuni al voto, con i dati di quasi tutte le sezioni. #Campania #Elezioni x.com

Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: affluenza al 34,5% alle 19: Salerno al 34,3, Venezia si ferma al 31,31I risultati delle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti dalle ore 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 743 comuni italiani ... fanpage.it

Elezioni amministrative, gli speciali on line e in tv della Tgr CampaniaDalle 15 di lunedì 25 maggio aggiornamenti in tempo reale sul sito web, dalle 16.55 la diretta streaming. Alle 18.25 l'approfondimento su Rai 3 ... rainews.it