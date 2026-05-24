Amministrative nei comuni campani | il dato dell’affluenza alle 19

Da anteprima24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 19, l’affluenza alle urne per le amministrative in diversi comuni campani si attesta al 37,19 per cento. I cittadini sono ancora in fila ai seggi, mentre alcune sezioni stanno per chiudere. Le percentuali variano tra le diverse località, con alcune che superano il 40 per cento e altre che si avvicinano al 30 per cento. La partecipazione si mantiene costante rispetto alle precedenti consultazioni.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 19 l’affluenza al voto per le amministrative in tanti comuni della Campania è del 37,19 %. Benevento è la provincia nella quale si ha la percentuale maggiore (39,94%), seguita da Avellino che è quasi alla pari (39,89%). Seguono le province di Caserta (39,19), Napoli (36,66) e Salerno (35,70) E’ in crescita l’affluenza alle urne per le amministrative a Salerno e Avellino, le due città capoluogo interessate dalla tornata elettorale in Campania. Alle 19 a Salerno ha votato il 34,21% degli aventi diritto, due punti in più rispetto al dato alla stessa ora delle precedenti amministrative (32,23). Ancora più marcato l’incremento ad Avellino, dove alle 19 l’affluenza è stata del 39,42% (36,67 l’ultimo precedente). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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