Amministrative in Toscana crollo dell’affluenza nei capoluoghi e nei centri minori
Alle elezioni amministrative in Toscana, l'affluenza è diminuita significativamente rispetto alle precedenti consultazioni. Nei capoluoghi e nei centri minori si registra un calo di partecipazione, con meno cittadini che si sono recati alle urne nel tardo pomeriggio. Le urne sono aperte da alcune ore e i primi dati ufficiali indicano un trend di forte disinteresse per questa tornata elettorale. I numeri definitivi verranno comunicati nelle prossime ore.
FIRENZE – La tendenza all’astensionismo trova piena conferma anche nei dati del tardo pomeriggio. La rilevazione delle 19 per le elezioni amministrative in Toscana delinea infatti un calo generalizzato dei votanti in quasi tutti i territori al voto, con la media regionale che scende di circa cinque punti percentuali rispetto alle precedenti comunali: ha votato il 31,3% degli aventi diritto a fronte del 36,46% registrato nell’ultima tornata. A Prato, l’andamento negativo che in mattinata aveva fatto segnare una vera e propria picchiata sembra parzialmente riassorbirsi nelle ore pomeridiane. Il distacco rispetto alla passata consultazione si riduce infatti a soli tre punti percentual i, mostrando un recupero parziale del corpo elettorale pratese dopo la fortissima frenata delle 12. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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