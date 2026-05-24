Amministrative in Toscana crollo dell’affluenza nei capoluoghi e nei centri minori

Notizia in breve

Alle elezioni amministrative in Toscana, l'affluenza è diminuita significativamente rispetto alle precedenti consultazioni. Nei capoluoghi e nei centri minori si registra un calo di partecipazione, con meno cittadini che si sono recati alle urne nel tardo pomeriggio. Le urne sono aperte da alcune ore e i primi dati ufficiali indicano un trend di forte disinteresse per questa tornata elettorale. I numeri definitivi verranno comunicati nelle prossime ore.