Amministrative alle 12 affluenza al voto poco sotto il 15%
Alle 12, alle urne per le elezioni amministrative, l’affluenza si attesta al 14,73%. Sono state aperte 5.581 sezioni su un totale di 6.000. La percentuale si riferisce ai votanti che si sono recati alle urne in questa prima parte della giornata.
Alle 12 l’affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73% quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278. Lo si evince dal sito Eligendo. Le comunali, per cui si. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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ELEZIONI COMUNALI 2026 I dati dell’affluenza alle ore 12:00: https://fanpa.ge/IFFkU facebook
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