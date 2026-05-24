Amministrative alle 12 affluenza al voto poco sotto il 15%

Da ilsole24ore.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 12, alle urne per le elezioni amministrative, l’affluenza si attesta al 14,73%. Sono state aperte 5.581 sezioni su un totale di 6.000. La percentuale si riferisce ai votanti che si sono recati alle urne in questa prima parte della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alle 12 l’affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73% quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278. Lo si evince dal sito Eligendo. Le comunali, per cui si. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali, affluenza alle 12 poco sotto il 15%Alle ore 12, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali si attestava poco sopra il 14,5%.

Amministrative affluenza alle 12: Messina al 12%, Reggio Calabria al 13% e Crotone al 15%Alle ore 12, l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative del 24-25 maggio si attestava al 12% in città, al 13% in un’altra località e al 15%...

Temi più discussi: Elezioni Amministrative 2026 a Messina: regolarmente avviate le operazioni di voto; 10 Comuni veronesi al voto: seggi aperti, alle 12 affluenza al 15,8%; Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Info utili; Amministrative, al voto oltre 36mila bergamaschi: tutte le liste e i candidati.

amministrative alle 12 affluenzaAlle 12 affluenza per le comunali a Reggio Calabria 13,11%E' del 13,11% l'affluenza alle ore 12 a Reggio Calabria per le elezioni amministrative, in crescita rispetto alle precedenti consultazioni quando era stata del 12,72%. A Reggio, dove si vota anche per ... ansa.it

amministrative alle 12 affluenzaElezioni amministrative in Fvg, alle 12 l'affluenza si attesta al 14%Si attesta al 14% l'affluenza media alle urne registrata alle 12 negli 11 comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto il Servizio elettorale della Regione. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web