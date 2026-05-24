Amministrative alle 12 affluenza al voto poco sotto il 15% in lieve calo
Alle 12, l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative si attesta al 14,73 per cento, con 5.581 sezioni su 6.000 già aperte.
Alle 12 l’affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73% quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278. Lo si evince dal sito Eligendo. Le comunali, per cui si vota oggi e domani, coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Il dato precedente riportato a livello italiano è del 15,75%. I cali più rilevanti nel Lazio, dove l’affluenza è al 15,93% contro i 17,25% della volta scorsa, in Toscana, dove si registra il 12,91% a fronte dei precedenti 17,38% e in Emilia Romagna, dove alle 12 ha votato il 14,65% contro il 18,64% delle precedenti elezioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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ELEZIONI COMUNALI 2026 I dati dell’affluenza alle ore 12:00: https://fanpa.ge/IFFkU facebook
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