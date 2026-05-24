Alle 12 l’affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73% quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278. Lo si evince dal sito Eligendo. Le comunali, per cui si vota oggi e domani, coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Il dato precedente riportato a livello italiano è del 15,75%. I cali più rilevanti nel Lazio, dove l’affluenza è al 15,93% contro i 17,25% della volta scorsa, in Toscana, dove si registra il 12,91% a fronte dei precedenti 17,38% e in Emilia Romagna, dove alle 12 ha votato il 14,65% contro il 18,64% delle precedenti elezioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Amministrative, alle 12 affluenza al voto poco sotto il 15%, in lieve calo

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