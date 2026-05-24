Amministrative al voto oltre 36mila bergamaschi | tutte le liste e i candidati

Alle 7 di domenica 24 maggio si sono aperti i seggi per le elezioni amministrative in città. Sono circa 36.000 i cittadini chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e i rappresentanti del consiglio comunale. Le votazioni si svolgono anche lunedì 25 maggio, fino alle 23. Le liste e i candidati sono stati ufficialmente presentati nelle settimane precedenti.

Si aprono i seggi delle elezioni amministrative 2026. Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota per il turno annuale delle comunali nelle regioni a statuto ordinario: nella provincia di Bergamo i Comuni coinvolti sono 14, ossia Almè, Borgo di Terzo, Cene, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Fuipiano Valle Imagna, Gazzaniga, Mezzoldo, Oneta, Parzanica, Sorisole e Valleve. Domenica si voterà dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15: possono votare tutti i residenti iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno della votazione. Gli elettori chiamati al voto nella provincia di Bergamo alle comunali 2026 sono 36.726 (dato aggiornato a 15 giorni dal voto) e le sezioni, che saranno allestite in 18 plessi, sono 45. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni amministrative in Bergamasca, 14 Comuni al voto: tutte le liste e i candidatiDomenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgono le elezioni amministrative in quattordici Comuni della Bergamasca.

Elezioni in 14 comuni bergamaschi: ok a tutte le liste per il votoLa Prefettura di Bergamo ha ufficialmente approvato tutte le liste dei candidati per le elezioni in 14 comuni della provincia.

Temi più discussi: Amministrative, domenica 24 e lunedì 25 maggio seggi aperti in Sicilia; Elezioni amministrative. 900 comuni al voto; Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend; Elezioni amministrative 2026, guida alle urne: la scheda, il voto disgiunto e la legge elettorale.

Elezioni amministrative in 661 comuni, domenica e lunedì al voto oltre sei milioni di italiani x.com

Elezioni amministrative 2026, al voto in 750 Comuni. Un test locale e politico. Con uno sguardo al 2027Oggi e domani oltre 6 milioni di italiani chiamati a scegliere i propri sindaci. Diciotto capoluoghi alle urne, le sfide più attese a Venezia e Salerno ... quotidiano.net

Elezioni amministrative, nove comuni dell’Agrigentino al votoTutto pronto per le elezioni Amministrative. Nell’Agrigentino, andranno al voto 9 Comuni: oltre ad Agrigento, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Vill ... grandangoloagrigento.it