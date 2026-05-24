Amministrative a Salerno già al voto gli otto candidati a Sindaco

Alle 11:30, a Salerno, l’13% degli elettori ha già votato, e tra loro ci sono tutti e otto i candidati alla carica di sindaco. Le urne sono aperte da poco, e le schede sono state consegnate ai cittadini in diverse sezioni. La giornata di voto proseguirà fino alle 23, con gli elettori chiamati a scegliere tra le otto candidature. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura delle urne.

Tempo di lettura: 2 minuti Poco prima di mezzogiorno, a Salerno in quel 13% di elettori che sono già andati alle urne, ci sono già tutti e otto i candidati a Sindaco. Il primo in ordine di tempo è stato Vincenzo De Luca che si è recato al seggio 56 all’interno della Scuola Vicinanza su Corso Vittorio Emanuele. Per la prima volta qui, perché perche ha cambiato residenza. Non c’era con lui il figlio Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Pd che ha invece votato alle 11 al seggio 24 del liceo “G. Da Procida” in via Valerio Laspro. L’ex presidente della Regione Campania è arrivato al seggio con la compagna Marilena Cantisani. Stesso... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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