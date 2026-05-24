Oggi, domenica 24 maggio, si chiudono a Cagliari le regate preliminari dell’America’s Cup 2026. A partire dalle ore 15.00, il Golfo degli Angeli ospiterà l’ultima giornata dell’evento che ha inaugurato il lungo percorso verso la Coppa America 2027, in programma a Napoli. In acqua otto imbarcazioni con gli AC40 protagonisti e spettacolo assicurato fino al pomeriggio. Il programma prevede due regate di flotta consecutive, una in meno rispetto alle giornate di venerdì e sabato. Al termine verrà definita la classifica generale: le prime due squadre si affronteranno poi nel Match Race che assegnerà il trofeo dei preliminari. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - America’s Cup, ultimo atto a Cagliari: Luna Rossa sogna il colpo nei preliminari

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Americas Cup: AC Preliminary Regatta a Cagliari (21-24 maggio 2026)

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