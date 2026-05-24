America’s Cup ultimo atto a Cagliari | Luna Rossa sogna il colpo nei preliminari
Oggi a Cagliari si chiudono le regate preliminari dell’America’s Cup 2026, con l’ultima giornata di prove che inizia alle 15. Luna Rossa punta a ottenere un risultato positivo in vista delle fasi successive. Le competizioni si svolgono in mare, con le imbarcazioni che si sfidano in regate che determinano le qualificazioni. La giornata rappresenta l’atto finale di una fase di qualificazione che si concluderà nel tardo pomeriggio.
Oggi, domenica 24 maggio, si chiudono a Cagliari le regate preliminari dell’America’s Cup 2026. A partire dalle ore 15.00, il Golfo degli Angeli ospiterà l’ultima giornata dell’evento che ha inaugurato il lungo percorso verso la Coppa America 2027, in programma a Napoli. In acqua otto imbarcazioni con gli AC40 protagonisti e spettacolo assicurato fino al pomeriggio. Il programma prevede due regate di flotta consecutive, una in meno rispetto alle giornate di venerdì e sabato. Al termine verrà definita la classifica generale: le prime due squadre si affronteranno poi nel Match Race che assegnerà il trofeo dei preliminari. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Americas Cup: AC Preliminary Regatta a Cagliari (21-24 maggio 2026)
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