Oggi, domenica 24 maggio, alle 15.00 si svolgono le regate preliminari dell'America’s Cup del 2026. La giornata rappresenta l’ultima delle tre dedicate a questa fase, con le prove trasmesse in diretta streaming e in televisione. La manifestazione si tiene in una località ancora da definire, con equipaggi impegnati in prove di qualificazione. La programmazione delle regate e gli orari sono disponibili sui canali ufficiali di trasmissione.

Oggi domenica 24 maggio (a partire dalle ore 15.00) va in scena la terza e ultima giornata dedicata alle regate preliminari della America’s Cup: si conclude l’appuntamento che ha dato il via al lungo cammino verso la competizione sportiva più antica del mondo, in programma a Napoli durante l’estate del 2027. Grande spettacolo conclusivo nel Golfo degli Angeli a Cagliari, dove gli appassionati potranno gustarsi le gesta di otto imbarcazioni. Il programma odierno prevede due regate di flotta in rapida successione (dunque una in meno rispetto a quanto successo venerdì e sabato) e si completerà così la classifica generale: le prime due classificate disputeranno il Match Race che metterà in palio il trofeo, senza però alcuna ripercussione sulla Coppa America. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - America’s Cup oggi, Regate preliminari 2026: orari 24 maggio, tv, programma, streaming

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AmericaS Cup, si parte con le prime regate a Cagliari poi a Napoli la tappa finale

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