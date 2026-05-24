America’s Cup oggi Regate preliminari 2026 | orari 24 maggio tv programma streaming

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, domenica 24 maggio, alle 15.00 si svolgono le regate preliminari dell'America’s Cup del 2026. La giornata rappresenta l’ultima delle tre dedicate a questa fase, con le prove trasmesse in diretta streaming e in televisione. La manifestazione si tiene in una località ancora da definire, con equipaggi impegnati in prove di qualificazione. La programmazione delle regate e gli orari sono disponibili sui canali ufficiali di trasmissione.

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Oggi domenica 24 maggio (a partire dalle ore 15.00) va in scena la terza e ultima giornata dedicata alle regate preliminari della America’s Cup: si conclude l’appuntamento che ha dato il via al lungo cammino verso la competizione sportiva più antica del mondo, in programma a Napoli durante l’estate del 2027. Grande spettacolo conclusivo nel Golfo degli Angeli a Cagliari, dove gli appassionati potranno gustarsi le gesta di otto imbarcazioni. Il programma odierno prevede due regate di flotta in rapida successione (dunque una in meno rispetto a quanto successo venerdì e sabato) e si completerà così la classifica generale: le prime due classificate disputeranno il Match Race che metterà in palio il trofeo, senza però alcuna ripercussione sulla Coppa America. 🔗 Leggi su Oasport.it

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