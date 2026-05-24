America’s Cup oggi in tv Regate preliminari 2026 | orari 24 maggio canali streaming

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, domenica 24 maggio, alle 15.00, vengono trasmesse in diretta le regate preliminari della America's Cup 2026. La giornata rappresenta l'ultima fase delle prove e sarà visibile sui canali televisivi dedicati e in streaming online. Le regate coinvolgono le imbarcazioni che si contendono i posti per le fasi finali della competizione. L’evento si svolge in un contesto di regate di vela di alto livello, con orari e copertura specifici disponibili sui vari canali di diffusione.

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Oggi domenica 24 maggio (a partire dalle ore 15.00) va in scena la terza e ultima giornata dedicata alle regate preliminari della America’s Cup: si conclude l’appuntamento che ha dato il via al lungo cammino verso la competizione sportiva più antica del mondo, in programma a Napoli durante l’estate del 2027. Grande spettacolo conclusivo nel Golfo degli Angeli a Cagliari, dove gli appassionati potranno gustarsi le gesta di otto imbarcazioni. LA DIRETTA LIVE DELLE REGATE PRELIMINARI DI AMERICA’S CUP DALLE 15.00 Il programma odierno prevede due regate di flotta in rapida successione (dunque una in meno rispetto a quanto successo venerdì e sabato) e si completerà così la classifica generale: le prime due classificate disputeranno il Match Race che metterà in palio il trofeo, senza però alcuna ripercussione sulla Coppa America. 🔗 Leggi su Oasport.it

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