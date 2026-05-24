America’s Cup oggi in tv Regate preliminari 2026 | orari 24 maggio canali streaming

Notizia in breve

Oggi, domenica 24 maggio, alle 15.00, vengono trasmesse in diretta le regate preliminari della America's Cup 2026. La giornata rappresenta l'ultima fase delle prove e sarà visibile sui canali televisivi dedicati e in streaming online. Le regate coinvolgono le imbarcazioni che si contendono i posti per le fasi finali della competizione. L’evento si svolge in un contesto di regate di vela di alto livello, con orari e copertura specifici disponibili sui vari canali di diffusione.