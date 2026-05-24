America’s Cup Luna Rossa vince la finale nelle regate preliminari contro New Zealand

Luna Rossa ha vinto la finale delle regate preliminari dell’America’s Cup contro il team neozelandese. Peter Burling e Ruggero Tita hanno conquistato la vittoria a bordo della barca italiana, con il supporto dei regolatori delle vele Bissaro e Molineris. La gara si è svolta domenica, con Luna Rossa che ha prevalso sugli avversari nel confronto diretto. La vittoria permette al team di avanzare alla fase successiva della competizione.

Peter Burling e Ruggero Tita, insieme ai regolatori delle vele Bissaro e Molineris, hanno vissuto la loro domenica perfetta riuscendo a vincere a bordo di Luna Rossa. A fine settembre ci sarà il secondo round a Napoli Peter Burling e Ruggero Tita, insieme ai regolatori delle vele Bissaro e Molineris, hanno vissuto la loro domenica perfetta riuscendo a vincere a bordo di Luna Rossa.A fine settembre ci sarà il secondo round a Napolimentre tra febbraio e marzo 2027 potrebbe esserci una tappa in Grecia. Il tre volte vincitore della America’s Cup e il bicampione olimpico hanno chiuso con un primo e un secondo posto le ultime due regate di flotta, mentreoggi hanno dominato il match race di finale contro New Zealand grazie a una partenza perfetta che ha spinto gli avversari a oltrepassare la linea del via con un secondo d’anticipo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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America's Cup: Luna Rossa vince le regate preliminari a Cagliari battendo New Zealand in finale!

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