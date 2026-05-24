America’s Cup Luna Rossa vince la finale nelle regate preliminari contro New Zealand
Luna Rossa ha vinto la finale delle regate preliminari dell’America’s Cup contro il team neozelandese. Peter Burling e Ruggero Tita hanno conquistato la vittoria a bordo della barca italiana, con il supporto dei regolatori delle vele Bissaro e Molineris. La gara si è svolta domenica, con Luna Rossa che ha prevalso sugli avversari nel confronto diretto. La vittoria permette al team di avanzare alla fase successiva della competizione.
Peter Burling e Ruggero Tita, insieme ai regolatori delle vele Bissaro e Molineris, hanno vissuto la loro domenica perfetta riuscendo a vincere a bordo di Luna Rossa. A fine settembre ci sarà il secondo round a Napoli Peter Burling e Ruggero Tita, insieme ai regolatori delle vele Bissaro e Molineris, hanno vissuto la loro domenica perfetta riuscendo a vincere a bordo di Luna Rossa.A fine settembre ci sarà il secondo round a Napolimentre tra febbraio e marzo 2027 potrebbe esserci una tappa in Grecia. Il tre volte vincitore della America’s Cup e il bicampione olimpico hanno chiuso con un primo e un secondo posto le ultime due regate di flotta, mentreoggi hanno dominato il match race di finale contro New Zealand grazie a una partenza perfetta che ha spinto gli avversari a oltrepassare la linea del via con un secondo d’anticipo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
America's Cup: Luna Rossa vince le regate preliminari a Cagliari battendo New Zealand in finale!
Notizie e thread social correlati
America’s Cup, Luna Rossa supera New Zealand e trionfa nelle regate preliminari a CagliariLuna Rossa ha vinto contro la squadra neozelandese nelle regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America's Cup, disputate nel Golfo degli Angeli a...
Regate preliminari America’s Cup Cagliari 2026: la classifica finale. Luna Rossa e New Zealand al match raceSono state disputate otto regate di flotta nelle Preliminary Regatta dell’America’s Cup a Cagliari.
Temi più discussi: A bordo di Luna Rossa, ecco com'è fatto l'AC40 in gara a Cagliari (aspettando l'America's Cup); America's Cup, Luna Rossa in testa dopo le prime regate preliminari di Cagliari: il video; America's Cup, spettacolo in mare e musica al porto. Luna Rossa resta al comando della classifica generale. Foto e video; America's Cup a Cagliari, al via le regate preliminari: date e orari.
America’s Cup, Luna Rossa di Burling e Tita trionfa a Cagliari battendo in finale New Zealand x.com
Luna Rossa illumina già, più di un anno prima dell’America’s Cup a Napoli facebook
YAMAHA MOTOR EUROPE FORNITORE UFFICIALE DI LUNA ROSSA PER LA 38ª EDIZIONE DELL'AMERICA’S CUP reddit
LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: Luna Rossa vince la finale, Tita/Burling surclassano New ZealandCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's ... oasport.it
America's Cup, Luna Rossa trionfa a Cagliari contro New ZealandL'imbarcazione italiana si impone sui kiwi nella match race preliminare in Sardegna, in vista delle sfide decisive del 2027 a Napoli ... corrieredellosport.it