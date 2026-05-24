America' s Cup | Luna Rossa scalda Cagliari battuta New Zealand
AGI - Luna Rossa "Senior", con Peter Burling e Ruggero Tita al timone, ha battuto New Zealand "Senior" nel match race finale delle prime regate preliminari della " Road to Naples 2027 ". Luna Rossa batte New Zealand . Nel Golfo degli Angeli di Cagliari, la barca italiana ha mandato un bel segnale, chiudendo in testa la classifica generale, dopo gli otto round svolti in Sardegna, e dominando poi i rivali della Nuova Zelanda nell'atto conclusivo. Ottima affermazione di Luna Rossa in vista della America's Cup 2027 . In acqua, in questo primo test in vista della 38esima Louis Vuitton America's Cup, prevista a Napoli l'anno prossimo, gli Ac40 con quattro velisti a bordo (a Napoli nel 2027 gareggeranno invece cinque velisti e su imbarcazioni Ac75). 🔗 Leggi su Agi.it
DRIVING LUNA ROSSA: BURLING, PORRO, TITA AND GRADONI
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