America’s Cup a Cagliari | Luna Rossa guida la sfida per la finale

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'America’s Cup si svolge a Cagliari, con Luna Rossa che guida la sfida per la finale. La competizione è aperta a chi riuscirà a ottenere l’ultimo posto disponibile per la fase conclusiva. La squadra Luna Rossa blu deve ancora recuperare punti persi durante le manches precedenti. La regata prosegue con le prossime sfide che definiranno i qualificati alla finale.

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? Punti chiave Chi riuscirà a strappare l'ultimo posto per la grande finale?. Come farà la Luna Rossa blu a recuperare i punti persi?. Quale errore tattico potrebbe far crollare il vantaggio di Gradoni?. Dove potrai seguire in diretta le regate decisive di oggi?.? In Breve Luna Rossa blu con Burling e Tita distanzia la New Zealand blu di 3 punti.. Classifica vede New Zealand grigia a 39 punti e La Roche-Posay a 38 punti.. Athena Pathway e Alinghi seguono con rispettivamente 30 e 29 punti totali.. Diretta streaming su Rai Play e Rai 3 dalle ore 15 di oggi.. Le ultime due regate di flotta a Cagliari decideranno oggi, dalle 15, quali equipaggi si sfideranno nella grande finale dell’America’s Cup. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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America's Cup: Luna Rossa vince la prima regata preliminare

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