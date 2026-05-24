? Punti chiave Chi riuscirà a strappare l'ultimo posto per la grande finale?. Come farà la Luna Rossa blu a recuperare i punti persi?. Quale errore tattico potrebbe far crollare il vantaggio di Gradoni?. Dove potrai seguire in diretta le regate decisive di oggi?.? In Breve Luna Rossa blu con Burling e Tita distanzia la New Zealand blu di 3 punti.. Classifica vede New Zealand grigia a 39 punti e La Roche-Posay a 38 punti.. Athena Pathway e Alinghi seguono con rispettivamente 30 e 29 punti totali.. Diretta streaming su Rai Play e Rai 3 dalle ore 15 di oggi.. Le ultime due regate di flotta a Cagliari decideranno oggi, dalle 15, quali equipaggi si sfideranno nella grande finale dell’America’s Cup. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - America’s Cup a Cagliari: Luna Rossa guida la sfida per la finale

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America's Cup: Luna Rossa vince la prima regata preliminare

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