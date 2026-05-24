Ambulanze bloccate nella strettoia | la denuncia sulla viabilità all’orrido di Nesso

Nel fine settimana, le ambulanze sono rimaste bloccate nella strettoia all’orrido di Nesso, causando code interminabili e traffico paralizzato. La viabilità si è ristretta, impedendo il passaggio fluido dei mezzi di soccorso. La situazione si ripete regolarmente, aggravando i problemi di mobilità nella zona. Nessuna modifica è stata ancora apportata alla strada, che continua a rappresentare un ostacolo per il traffico e i servizi di emergenza.

Code interminabili, traffico paralizzato nei fine settimana e persino mezzi di soccorso rimasti bloccati. È la situazione denunciata da un residente di Nesso riguardo alla viabilità nella zona di piazza Castello, in corrispondenza dell’orrido di Nesso, uno dei luoghi più visitati del lago di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Ambulanza bloccata nel traffico a Catania [Cod. giallo ]

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