L'invecchiamento della popolazione sta portando a una crescente domanda di posti letto e servizi dedicati all’assistenza delle persone con demenza. La necessità di rafforzare i servizi sociosanitari diventa prioritaria per rispondere all’aumento dei casi di Alzheimer. La sfida riguarda sia l’espansione delle strutture che il miglioramento dell’assistenza domiciliare. Le autorità stanno valutando come garantire una copertura adeguata per un numero crescente di persone affette dalla malattia.

L’invecchiamento della popolazione porta con sé una sfida sempre più urgente per il sistema sociosanitario: l’assistenza alle persone colpite da demenza. La risposta delle strutture dedicate aumenta, ma continua a rincorrere una domanda in espansione. Nel 2025, in Brianza i Nuclei Alzheimer sono saliti a 26, con 659 posti letto complessivi: sei strutture in più rispetto al 2024 e un incremento di 133 posti disponibili. Il sistema dell’assistenza agli anziani si regge in larga parte sul privato. Delle 73 case di riposo spalmate sul territorio di Ats (tre in più negli ultimi 12 mesi) 70 sono profit e soltanto tre pubbliche. Tra le realtà private prevalgono fondazioni e cooperative sociali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alzheimer, la grande emergenza. La rincorsa dei nuovi posti: "Serve rafforzare anche i servizi"

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