Alzheimer in Brianza | crescono i posti letto ma il peso è sulle famiglie

Notizia in breve

In Brianza, il numero di posti letto per pazienti affetti da Alzheimer è aumentato, tuttavia le famiglie continuano a sostenere elevati costi di assistenza. La crescita delle strutture non ha ridotto le difficoltà economiche e logistiche per i familiari, che devono affrontare spese crescenti. La crisi assistenziale persiste nonostante l’incremento dei posti letto, evidenziando la difficoltà di garantire un’assistenza adeguata ai pazienti e alle loro famiglie.