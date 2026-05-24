Alzheimer in Brianza | crescono i posti letto ma il peso è sulle famiglie
In Brianza, il numero di posti letto per pazienti affetti da Alzheimer è aumentato, tuttavia le famiglie continuano a sostenere elevati costi di assistenza. La crescita delle strutture non ha ridotto le difficoltà economiche e logistiche per i familiari, che devono affrontare spese crescenti. La crisi assistenziale persiste nonostante l’incremento dei posti letto, evidenziando la difficoltà di garantire un’assistenza adeguata ai pazienti e alle loro famiglie.
? Punti chiave Come possono le famiglie affrontare l'impennata dei costi per i pazienti solventi?. Perché l'aumento dei posti letto non ferma la crisi assistenziale in Brianza?. Chi garantirà il supporto psicologico alle famiglie oltre la semplice offerta alberghiera?. Come si può evitare che l'assistenza diventi un privilegio per pochi?.? In Breve 70 strutture su 73 in Brianza sono gestite da enti profit e cooperative.. Posti letto solventi aumentati del 49% in cinque anni rispetto ai convenzionati.. 6 nuovi nuclei Alzheimer introdotti nel 2025 per rispondere al fabbisogno locale.. Cisl segnala squilibrio tra 1.354 letti solventi e offerta pubblica limitata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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