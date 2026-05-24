Alonge Sodano e Gentile votano alla scuola Anna Frank

Tre persone, Dino Alonge, Luigi Gentile e Michele Sodano, hanno votato presso la scuola Anna Frank al Quadrivio Spinasanta. Tutti e tre si sono presentati nello stesso istituto, che ha ospitato le operazioni di voto. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle scelte o alle preferenze espresse durante la giornata.

In 3 tutti nello stesso istituto scolastico. Dino Alonge, Luigi Gentile e Michele Sodano si sono ritrovati accomunati dalla stessa scuola dove andare a votare: l'Anna Frank al Quadrivio Spinasanta.Prima Alonge, poi Sodano quasi a ruota (entrambi tra le 10 e le 10:40) e poi Gentile che è arrivato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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