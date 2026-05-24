Dopo l’intervista del presidente del Senato al Corriere della Sera, sono scoppiate nuove polemiche. La sinistra ha commentato duramente le sue parole su Giorgio Almirante, storico leader del Movimento Sociale Italiano. Fonti del Senato definiscono la discussione come una “polemica becera”. Le critiche sono arrivate soprattutto sui toni usati e sulle interpretazioni date dal presidente del Senato sulla figura storica di Almirante.

Non si fermano le polemiche sorte dopo l’intervista che il presidente del Senato Ignazio La Russa ha rilasciato al Corriere della Sera sulla figura di Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano. "Quegli esponenti della sinistra che negano sistematicamente la verità, fanno finta di non accorgersi che insultando il presidente La Russa ma soprattutto contrastando quanto riportato dal Corriere della sera su ciò che hanno testualmente detto gli ultimi due Capi dello Stato, offendono le parole dei Presidenti Mattarella e Napolitano che, in messaggi ufficiali, diedero ampio riconoscimento al ruolo e all'opera di Giorgio Almirante nell'Italia repubblicana, così come il presidente del Senato si è limitato a ricordare nell'intervista”, fanno sapere fonti vicine al presidente La Russa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Almirante, la sinistra insulta La Russa. Fonti del Senato: “Polemica becera”

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