Almirante La Russa chiama Storace | ‘Al Corriere ho ricordato che non ci alleammo con partito legittimamente di destra’
La Russa ha dichiarato di non essersi alleato con un partito di destra durante un’intervista al Corriere della Sera. In risposta, Storace ha ricordato che La Russa aveva chiesto un’alleanza con il suo partito in un’assemblea a Pomezia e ha accusato La Russa di averne poi negato pubblicamente.
“Mi dispiace per i vuoti di memoria di La Russa: vi alleaste eccome con La Destra. Venisti proprio tu a chiedercelo alla nostra assemblea di Pomezia e ora al Corriere della Sera lo neghi“.Francesco Storacereplica a Ignazio La Russa e lo accusa di “vuoti di memoria” sul rapporto tra il centrodestra e La Destra, partito fondato dall’ex governatore del Lazio che prende di mira un passaggio dell’intervista che il presidente del Senato ha rilasciato alCorsera, pubblicata questa mattina, in cui la seconda carica dello Statorivendica la distanza la distanza politica mantenuta negli anni con alcune formazioni considerate troppo radicali. Ebbene, una... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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