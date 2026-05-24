Almanacco | Lunedì 25 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 25 Maggio è il 146° giorno del calendario gregoriano. Mancano 220 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'UrbanoProverbio di MaggioPer sant' Urbano il frumento è fatto granoAccadde Oggi1913 - Si svolge il primo Giro delle Fiandre, corsa di ciclismo su strada, vinta dal belga Paul. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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