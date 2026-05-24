Almanacco | Lunedì 25 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 25 maggio 1913 si correva per la prima volta il Giro delle Fiandre, vinto dal belga Paul. È il 146° giorno dell’anno, con 220 giorni ancora da passare. Oggi si celebra Sant’Urbano. Secondo il proverbio di maggio, per Sant’Urbano il frumento diventa grano.
Lunedì 25 Maggio è il 146° giorno del calendario gregoriano. Mancano 220 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'UrbanoProverbio di MaggioPer sant' Urbano il frumento è fatto granoAccadde Oggi1913 - Si svolge il primo Giro delle Fiandre, corsa di ciclismo su strada, vinta dal belga Paul. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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