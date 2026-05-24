Almanacco del 24 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 24 maggio si ricorda un compleanno di personaggio noto e un santo celebrato in questa data. Vengono inoltre evidenziate invenzioni che hanno cambiato il corso della storia e fatti straordinari accaduti in questa giornata. Tra i vari eventi, si menzionano anche curiosità e avvenimenti insoliti che si sono verificati nel passato. L’almanacco include inoltre un proverbio del giorno, offrendo uno sguardo su tradizioni e credenze popolari legate a questa data.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi domenica 24 maggio, 144° giorno del calendario gregoriano. Mancano 221 giorni alla fine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Buongiorno e Buona Domenica 24 Maggio 2026! Un saluto affettuoso per un buongiorno strepitoso!

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