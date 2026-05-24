Un uomo di 75 anni ha riferito di aver assistito a un episodio in un ospedale di Legnago, dove un gruppo di donne con il velo, accompagnate dai mariti, è passato davanti agli altri pazienti in sala d’attesa, prima di essere chiamate per un prelievo. Secondo quanto raccontato, le donne sono state favorite rispetto agli altri in attesa. La scena è stata descritta come un atto di privilegio, suscitando reazioni tra i presenti.

La denuncia di un signore di 75 anni che a Legnago (Verona) aspettava di essere chiamato per un prelievo: «Un gruppo di donne col velo, scortato dai mariti, è passato davanti a tutti tra la rassegnazione dei pazienti». «Indossavano il burqa, non avevo mai visto abbigliamenti simili da queste parti. Sono passate davanti a tutti, con la complicità del personale sanitario». È ancora infuriato Claudio Saggioro, 75 anni, titolare del centro equestre La Rosa a Legnago, nella Bassa Veronese. Venerdì si era recato al centro prelievi dell’ospedale locale, il Mater Salutis, per «dei controlli di routine», e al pari degli altri cittadini dopo aver ritirato il ticket aspettava pazientemente che arrivasse il suo turno. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «All’ospedale prima le islamiche che non si integrano in sala d’attesa»

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