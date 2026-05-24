All’ombra di Faber si aspetta la Milanesiana

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si attende la prossima edizione della Milanesiana, evento culturale dedicato alla musica, alla letteratura e alle arti. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge vari artisti e intellettuali. La kermesse, che si tiene ogni anno, si prepara a coinvolgere il pubblico con incontri, spettacoli e presentazioni. La presenza di figure di rilievo del panorama culturale è prevista in vari momenti dell’evento. Non sono stati ancora comunicati dettagli sul programma completo.

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Uno di quegli incontri che ti cambiano la vita. E poco importa che sia su un marciapiede, in libreria o in una casa di cura. Esistenze che improvvisamente si intrecciano. Mentre l’arte (la musica) sembra donare un nuovo senso al tutto. O almeno così succede al protagonista di “All’ombra dell’ultimo sole“, un lavoro di Tony Laudadio insieme al contrabbassista Ferruccio Spinetti, solo stasera alle 21 allo Spazio Teatro No’hma diretto da Livia Pomodoro. Anteprima assoluta. Non solo per lo spettacolo. Visto che l’appuntamento apre il ciclo di incontri “ Aspettando la Milanesiana “, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Ventisettesima edizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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