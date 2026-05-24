All' istituto Omar di Novara gli studenti del serale hanno costruito un motore funzionante con i Lego
Gli studenti del serale di Novara hanno realizzato un motore funzionante utilizzando mattoncini Lego, componenti stampati in 3D e un sistema elettrico. Il motore è in grado di simulare i gas di scarico attraverso il vapore. L’installazione è stata creata interamente dagli studenti come progetto pratico. La costruzione combina tecnologie e materiali diversi, dimostrando competenze nel settore meccanico e digitale.
Un motore funzionante costruito interamente con mattoncini Lego, componenti stampati in 3D e un sistema elettrico che simula persino i gas di scarico attraverso il vapore. È il progetto che gli studenti dell’ultimo anno del corso serale di meccanica dell’istituto tecnico industriale Omar di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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