Allegra Gucci | Chi ha ucciso ha incassato chi ha perso il padre ha pagato

Un uomo condannato per l'omicidio di un imprenditore ha incassato una somma di denaro, secondo le dichiarazioni di una donna coinvolta. Lei afferma che chi ha ucciso ha guadagnato, mentre chi ha perso il padre ha pagato. Ha anche aggiunto che il silenzio in diritto non equivale a neutralità, ma rappresenta abbandono. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario con sentenze definitive.

“Non esiste una sentenza che dica che è sbagliato. Il silenzio, in diritto, non è neutralità. E abbandono. Questa non è una storia chiusa. È una storia che nessuno ha ancora avuto il coraggio di raccontare fino in fondo”. L'omicidio GucciCosì un post che correda un documento pubblicato su. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Allegra Gucci: «Accordo da 3,9 milioni con mia madre Patrizia Reggiani Chi ha ucciso ha incassato»

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