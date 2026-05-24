Allarme per una banda di rapinatori che prende di mira abitazioni con dentro le persone

Una banda di rapinatori ha preso di mira case con persone presenti all’interno. Gli assalti avvengono mentre i proprietari sono in casa, e i criminali rubano durante queste incursioni. Le forze dell’ordine hanno diffuso un avviso, invitando i cittadini a fare attenzione e a segnalare eventuali situazioni sospette. Non ci sono ancora dettagli sui sospetti o sui responsabili.

"Il loro modus operandi è quello di rubare mentre i proprietari sono all’interno dell’abitazione. Fate attenzione". A lanciare l'allarme un residente di via Garzilli, a Soccavo, che mentre era in casa, con la compagna incinta di 7 mesi, si è trovato davanti un gruppo di sconosciuti, a volto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Video shows masked suspects with guns rush into Chicago restaurant while customers eat, CPD warns

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