Alla scuola Esseneto è calma piatta la testimonianza | C' era più confusione per il referendum

Alla scuola Esseneto, l'affluenza alle urne è molto bassa, con una mattinata e un pomeriggio tranquilli. Una persona presente ha commentato che c'era più confusione durante il referendum rispetto a questa giornata.

Mattinata lenta e pomeriggio ancora più tranquillo alla scuola Esseneto dove l’affluenza alle urne è decisamente contenuta. Nei corridoi e davanti alle sezioni poche persone in attesa e nessuna fila. L'affluenza delle ore 12 alle elezioni: Cammarata da record, flop di Casteltermini“Avevamo visto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aggressioni a scuola, la testimonianza di una maestra: «Urlava, inveiva. Ho mantenuto la calma, ma poi sono finita in ospedale. La paura rimane sulla pelle, mina le relazioni interpersonali»Una maestra di una scuola in provincia di Bergamo ha raccontato di essere stata aggredita da uno studente, urlando e inveendo, e di aver mantenuto la...

Nessun allenamento dopo l’ultima di Eccellenza con il Certaldo. L’allenatore Calderini e il ds Agatensi al passo d’addio. Sangio, calma piatta: ansia per la societàDopo l’ultima partita di Eccellenza contro il Certaldo, la squadra non ha sostenuto allenamenti né partitelle di fine stagione.

Temi più discussi: Il voto alla scuola Esseneto; Costruire ponti di pace: al teatro Pirandello il concorso che unisce scuole e volontariato; Raid vandalico a Villaggio Peruzzo: distrutti alberi e vasi ornamentali.

Educare alla sessualità è compito della scuola ma non è una materiaIl punto cruciale è che tale educazione non può essere considerata una materia di scuola tra le altre, non può ridursi a un sapere tecnico perché tocca ciò che di più intimo, inafferrabile e bizzarro ... repubblica.it

L'educazione all'affettività e alla sessualità a scuola è fondamentaleMercoledì 15 ottobre in Commissione Cultura alla Camera è stato approvato un emendamento che estende anche alle secondarie di primo grado il divieto di svolgere in classe attività didattiche sui temi ... savethechildren.it