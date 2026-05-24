Alla primaria Tre stanze per il benessere

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state inaugurate ieri mattina le nuove aule dedicate al progetto “BenEssere a scuola” presso la scuola primaria Giacomo Leopardi di viale Bodio. Sono state allestite tre stanze pensate per promuovere il benessere degli studenti. La struttura mira a offrire ambienti dedicati a attività che favoriscono il relax e la cura del benessere psicofisico dei bambini. L’intervento si inserisce in un piano di ampliamento degli spazi dedicati al benessere nelle scuole della zona.

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Inaugurate ieri mattina le nuove aule di “ BenEssere a scuola “ alla primaria Giacomo Leopardi di viale Bodio. Tre stanze, SensAzionale, Mente in gioco e Bodio Lab a disposizione dei piccoli alunni, "spazi pensati per stare bene, imparare insieme e valorizzare ogni unicità", spiegano i promotori. La prima è un’aula multisensoriale dedicata alla stimolazione dei sensi; la seconda è la ’ludoteca’, un ponte per il passaggio tra scuola dell’infanzia e primaria, una sorta di palestra di creatività. La terza invece è un’aula digitale, da utilizzare come supporto allo studio. Un progetto reso possibile da una rete di realtà: "Grazie alle insegnanti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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