Fabio Moscatelli è stato eletto presidente del Coni Umbria con 27 voti, contro i 25 ottenuti dallo sfidante Andrea Arena. La votazione si è conclusa con una differenza di due preferenze. La nomina è stata ufficializzata dopo l’esito delle elezioni interne.

Fabio Moscatelli è il nuovo presidente del Coni Umbria; ha ottenuto 27 voti contri i 25 dello sfidante Andrea Arena. Un’affermazione, quella dello storico maestro di tennis ternano, già delegato provinciale del Coni, che almeno per un giorno riappacifica una città dilaniata dalle vicende delle Fere. Unanimi consenso e apprezzamenti a Terni per la vittoria di Moscatelli, che sostituisce ai vertici del Coni umbro il commissario straordinario, ternano anch’egli, Riccardo Giubilei. Presidente Moscatelli, un’affermazione sul filo di lana ma prevedibile? "Sono state elezioni all’insegna della democrazia, c’erano due candidati che rappresentavano forze importanti del movimento sportivo, con programmi altrettanto importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla guida del Coni Umbria. Vince Fabio Moscatelli

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