Durante un confronto tra i due protagonisti, DeLa e Mister Conte, è scoppiato un acceso scontro verbale. DeLa ha affermato che la mancanza di condivisione totale spetta all’Italia. Il diverbio si è concluso con un litigio tra i due, confermando la tensione tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sui motivi specifici dello scontro.

Alla fine la maschera è calata I due contendenti DeLa e mister Conte pure hanno avuto modo di litigare Ecco il battibecco tra i due Dela : ” Il fatto di non avere la totalità della condivisione è dell’Italia”. Conte: “Siamo soggetti a critiche, che è giusto”. ADL: “Hanno detto che Ancelotti era bollito, dicono un mare di cazzate. Se non avessimo avuto gli infortuni avremmo vinto ancora”. Conte: “No, dobbiamo dare meriti all’Inter che ha meritato. Bisogna avere rispetto e dare meriti. Senza infortuni non lo so, forse saremmo andati avanti in Champions. Sono stati due anni fantastici. Mi auguro che questa cosa possa far capire che il Napoli non ha bisogno di falliti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Alla fine i due litigarono pure !

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