Alla conquista del mondo Quattordici esploratori partono per un anno di scuola all’estero

Quattordici studenti sono partiti per un anno di studio all’estero. L’obiettivo è frequentare un programma di formazione internazionale, con attività che dureranno tutto l’anno. Gli studenti affronteranno percorsi di crescita personale e adattamento in ambienti diversi. La partenza segna l’inizio di un’esperienza educativa all’estero, senza specificare le destinazioni. Non sono stati forniti dettagli sui programmi o le destinazioni, né sui criteri di selezione dei partecipanti.

"Non sarà un semplice viaggio di studio, ma una vera e propria avventura di crescita, flessibilità e scoperta di sé". Con queste parole il prefetto Emanuela Saveria Greco ha introdotto ai presenti l’avventura che dal prossimo anno scolastico faranno i 14 adolescenti pesaresi urbinati, vincitori del concorso di Intercultura, l’associazione di volontariato che organizza, attraverso borse di studio, scambi ed esperienze all’estero per gli studenti delle superiori. Alla cerimonia di consegna degli attestati, svoltasi nella sollenità del salone Metaurense, hanno presenziato molti sindaci con tanto di fascia tricolore. "Le rotte scelte e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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