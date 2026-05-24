Alla Cesalpino la solidarietà cammina con i piedi dei bambini
Sabato 23 maggio 2026, alle 15, si svolgerà una passeggiata solidale al Parco di Villa Severi. L’evento coinvolgerà bambini, genitori e volontari, che cammineranno insieme lungo i sentieri del parco. La manifestazione si ripete dopo l’edizione dello scorso anno, coinvolgendo la comunità in un gesto di vicinanza e sostegno. La partecipazione è aperta a tutti, senza obbligo di iscrizione.
Passeggiata solidale al Parco di Villa Severi. Di nuovo, tutti insieme, come lo scorso anno. Sabato 23 maggio 2026 dalle ore 15.30 con la partecipazione di tantissimi bambini e genitori della scuola primaria Pio Borri, accompagnati dalle loro insegnanti Cristina Piccioli, Elena Nasi, Maria Pia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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