Alla Cesalpino la solidarietà cammina con i piedi dei bambini

Notizia in breve

Sabato 23 maggio 2026, alle 15, si svolgerà una passeggiata solidale al Parco di Villa Severi. L’evento coinvolgerà bambini, genitori e volontari, che cammineranno insieme lungo i sentieri del parco. La manifestazione si ripete dopo l’edizione dello scorso anno, coinvolgendo la comunità in un gesto di vicinanza e sostegno. La partecipazione è aperta a tutti, senza obbligo di iscrizione.