Un ragazzo di 14 anni ha vinto la finale del talent show trasmesso su Rai 1, intitolato “Dalla strada al palco”. Durante la serata, il giovane sassofonista ha ottenuto il primo posto, risultando il protagonista principale dell’evento andato in onda il 23 maggio. La vittoria è stata assegnata al partecipante nel corso della puntata conclusiva del programma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittoria nella finale del talent di Rai 1. Il titolo dell’edizione di “Dalla strada al palco” è stato assegnato al giovanissimo sassofonista Alfio Russo, 14 anni, protagonista assoluto della serata finale andata in onda su Rai 1 ieri, 23 maggio. A determinare il successo è stata una giuria composta da diversi volti noti dello spettacolo italiano, tra cui Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e Nek. Chi è Alfio Russo. Alfio Russo è un ragazzo originario di Adrano, in provincia di Catania, dove frequenta il primo anno di liceo scientifico. La sua passione per la musica nasce quando aveva appena 7 anni, dopo aver assistito a un’esibizione di un sassofonista di strada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Alfio Russo vince “Dalla strada al palco”: il giovane sassofonista di Adrano conquista Rai 1

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Il sassofonista adranita Alfio Russo trionfa a Dalla strada al palco special su Rai Uno e conquist

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