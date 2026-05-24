Alfio Russo è il vincitore di Dalla Strada al Palco | chi è il sassofonista 14enne

Alfio Russo, sassofonista di 14 anni, ha vinto l'edizione di Dalla strada al palco. Ha iniziato a suonare il sassofono a sette anni e ha attirato l’attenzione per le sue capacità tecniche. La sua vittoria è stata annunciata al termine della competizione, durante la quale ha eseguito brani con grande sicurezza. Russo si è distinto per la maturità musicale e l’abilità nel suonare strumenti a fiato, ricevendo il plauso della giuria e del pubblico.

Alfio Russo è il vincitore dell'edizione di Dalla strada al palco. Il sassofonista 14enne si è appassionato di musica a soli 7 anni e ha conquistato il pubblico con la sua bravura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Alfio Russo Sax - Tu mi piaci tanto di Sayf | Dalla strada al palco (Rai 1)

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Dalla Strada al Palco Special, Alfio Russo è il vincitore: chi è l’artista di strada di appena 14 anniDalla Strada al Palco Special Alfio Russo. Il vincitore ha appena 14 anni ed è fra gli artisti di strada più giovani in Italia. maridacaterini.it