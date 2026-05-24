Alfio Russo da un sogno al trionfo a Dalla Strada al Palco
Un bambino di sette anni ha chiesto a Babbo Natale un sassofono dopo aver visto un artista di strada. Quell’episodio ha segnato l’inizio di un percorso che lo ha portato a esibirsi sul palcoscenico. Ora, anni dopo, ha raggiunto un traguardo importante, passando dalla strada a esibirsi davanti a un pubblico. La sua storia è fatta di passione e dedizione, che lo hanno condotto dal sogno di bambino a una carriera musicale.
Aveva appena sette anni quando, fulminato dalla vista di un artista di strada, chiese a Babbo Natale un sassofono. Ieri sera, a 14 anni, Alfio Russo ha alzato al cielo il trofeo di vincitore di Dalla Strada al Palco Special, la quinta edizione dello show di Rai 1 dedicato agli artisti di strada italiani. Il giovane sassofonista di Adrano, in provincia di Catania, ha conquistato il pubblico in studio e la giuria nella finale andata in onda sabato 23 maggio 2026 in prima serata, portandosi a casa un montepremi di 10.000 euro e battendo altri 13 finalisti in una gara decisa per soli 20 punti di margine sul secondo classificato. La sua esibizione sulle note di Mambo No. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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Alfio Russo è il vincitore di Dalla Strada al Palco SpecialUn ragazzo di 14 anni ha vinto la quinta edizione di Dalla Strada al Palco, ora chiamata Dalla Strada al Palco Special.
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