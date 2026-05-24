Alessandro Borgo, 21 anni, ha vinto il GP di Criquielion in Belgio, segnando la sua prima affermazione come professionista. Durante la corsa, ha lanciato un attacco decisivo che gli ha permesso di prevalere sugli avversari. La gara si è svolta su un percorso di livello 1, e questa vittoria rappresenta un risultato importante per il ciclista di Conegliano. Un altro atleta, Tommaso Dati, ha concluso la corsa nel ruolo di autore del prologo.

Alessandro Borgo ha conquistato la sua prima vittoria da professionista: il 21enne di Conegliano ha dettato legge al GP di Criquielion, evento di livello 1.1 giunto alla 31ma edizione. L’alfiere della Bahrain-Victorious ha ben letto i 205 km da Ath a Lessines, caratterizzati da muri e tratti in sterrato, è riuscito a regolare i tre compagni di un attacco lanciato nel finale: il britannico Fred Wright (Pinarello Q36.5 Pro Cycling), il francese Pierre Thierry (TotalEnergies) e Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta). Alla sua prima stagione tra i grandi, dopo aver affrontato un’annata agonistica nel team Development del sodalizio World Tour,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Borgo festeggia la prima vittoria da pro’: grande stoccata in Belgio. Tommaso Dati firma un prologo

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