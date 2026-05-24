Lo spagnolo ha battuto il tennista italiano in tre set, dimostrando maggiore solidità e continuità nel gioco. La vittoria si è concretizzata con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, in un match che ha visto più regolarità da parte dello spagnolo. La partita si è svolta su un campo in cemento, con un pubblico molto presente e tifosi divisi tra i due atleti.

La frase pesa perché arriva da uno che il tennis lo ha vissuto dentro, non da bordo campo con il taccuino in mano e basta. Non è una bocciatura, almeno non sembra esserlo, però sposta il discorso su un punto che molti vedono e pochi dicono così chiaramente. Il numero uno del mondo starebbe diventando sempre più difficile da battere, non solo per meriti suoi, ma anche perché tanti avversari entrerebbero in campo già un po’ piegati dall’idea di non farcela. Secondo Toni Nadal, Jannik Sinner non sarebbe “brillante” come Carlos Alcaraz, ma avrebbe qualcosa che oggi nel circuito pesa forse ancora di più: continuità, ordine, solidità mentale. Lo zio ed ex allenatore di Rafa Nadal lo ha detto a Radioestadio: “Jannik non è brillante come Carlos, ma è più costante e ha tutto”. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Alcaraz meglio di Sinner: lo spagnolo ha una cosa in più, la rivelazione

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ALCARAZ DISTRUTTO DOPO LA SCONFITTA CON SINNER A MONTECARLO: LE PRIME PAROLE AMAREGGIATE

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Temi più discussi: Carlos Alcaraz: Sinner e io stiamo mostrando al mondo che in campo ci battiamo come avversari; fuori, siamo due ragazzi che vanno molto d’accordo. Ci aiutiamo a dare il meglio; Alcaraz ancora tormentato dall'infortunio al polso: Sto meglio, ma salterò anche Wimbledon. Sinner vede il match point per chiudere il 2026 da numero uno; Classifica Atp, Sinner aumenta il vantaggio su Alcaraz: sarà numero 1 anche dopo Wimbledon; Alcaraz ammette: Ho ancora molta strada da fare.

The New Dawn of Tennis è dedicato ai dominatori del tennis Jannik Sinner e Carlos Alcaraz eredi dei Big Three con la loro intensa rivalità sportiva, culminata nell’ultima leggendaria e indimenticabile finale del Roland-Garros 2025 Il documentario è di x.com

Bertolucci parla di Sinner e menziona Alcaraz: Faccio fatica a pensare che...Paolo Bertolucci crede che nessuno dei tennisti presenti nel tabellone principale del Roland Garros possa battere Jannik Sinner in questo momento storico. È proprio il formato degli Slam - con partite ... tennisworlditalia.com

Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit

Alcaraz si ritira da Wimbledon: Sinner numero 1 almeno fino al termine degli Us OpenIl fuoriclasse italiano raggiungerà le 88 settimane complessive al numero 1 del ranking Mondiale e supererà Lleyton Hewitt (80) al 10° posto della classifica di tutti i tempi ... today.it