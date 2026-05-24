albinea anziani smarriti e ritrovati in poche ore

Due pensionati di Albinea si sono allontanati dalle rispettive abitazioni e sono rimasti smarriti. Dopo poche ore, sono stati trovati e ricondotti a casa. Non sono stati segnalati danni o ferite. La vicenda si è conclusa senza ulteriori complicazioni.

Albinea (Reggio Emilia), 24 maggio 2026 – Disavventura a lieto fine per due pensionati che si erano allontanati dalle loro abitazioni, ad Albinea, finendo per perdere l’orientamento. Sono stati rintracciati e messi in sicurezza grazie ai soccorsi. Il primo allarme era scattato venerdì pomeriggio, quando un 88enne era stato segnalato non più presente alla Residenza Sanitaria Assistenziale del paese. L'attivazione immediata del piano di ricerca ha permesso di individuare l'anziano dopo alcune ore: l'uomo è stato ritrovato dai carabinieri e dal personale della Protezione civile all'interno del fossato di un campo adiacente. A parte alcune escoriazioni, le sue condizioni generali sono apparse buone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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