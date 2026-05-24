Al Villaggio Mosè la scuola Federico II piena di gente | si vota a tutte le ore anche a ridosso del pranzo
Al Villaggio Mosè, la scuola Federico II ha registrato un flusso continuo di elettori durante tutta la giornata, con affluenza sostenuta anche nelle ore vicine al pranzo. Le operazioni di voto sono proseguite senza interruzioni, con persone che si sono recate alle urne in diversi orari. La partecipazione si è mantenuta costante dall'apertura fino alle ore di chiusura, senza registrare picchi o cali significativi.
Affluenza sostenuta al Villaggio Mosè dove la scuola Federico II continua a registrare un via vai costante di elettori sin dalle prime ore della mattinata. A differenza di altri seggi cittadini con un andamento più lento, qui le sezioni sono rimaste animate anche a ridosso dell’ora di pranzo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Villaggio Mosè, perdita d'acqua senza fine: via Parco degli Angeli come un fiume in pienaA Villaggio Mosè, in via Parco degli Angeli, si è verificata una perdita idrica che ha trasformato la strada in un corso d’acqua continuo.
Passione di Cristo, le voci diventano coscienza: la messinscena al Villaggio MosèGiovedì 2 aprile alle 17,30 si terrà nella chiesa di Santa Rosa da Viterbo al Villaggio Mosè una rappresentazione intitolata “Le voci dei personaggi...
Temi più discussi: Veranda, piscina e pergolati abusivi: scatta l’ordine di demolizione al Villaggio Mosè; Scuola Federico II al Villaggio Mosè: affluenza alta e senza pause; Bambino morso dalle zecche a scuola: decisivo l'intervento dei medici del Pronto soccorso; Una panchina rossa per Antonella Alfano: la città rompe il silenzio dopo 15 anni di oblio.
Molesta clienti di un negozio a Villaggio Mosè, aveva un coltello: denunciato 50enne: Un cinquantenne di Palma di Montechiaro è stato denunciato a piede libero per i reati di porto di armi o oggetti atti ad offendere e resistenza a… dlvr.it/TSVDgX #Agrigento # x.com
Euroagricola. Jamie West-Oram · Big Cheese (feat. Will Glancy). Siamo presenti alla fiera dell'agricoltura ad Agrigento, Villaggio Mosè Con i trattori Solis Vi Aspettiamo con tantissime offerte facebook
Meteo Villaggio Mosè OggiA Villaggio Mosè oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, min 16°C, max 22°C. Nel dettaglio: cielo coperto al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, nuvolosità c ... ilmeteo.it
Veranda, piscina e pergolati abusivi: scatta l’ordine di demolizione al Villaggio MosèNovanta giorni di tempo per abbattere le opere o si procederà all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ... agrigentonotizie.it