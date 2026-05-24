Al Villaggio Mosè la scuola Federico II piena di gente | si vota a tutte le ore anche a ridosso del pranzo

Notizia in breve

Al Villaggio Mosè, la scuola Federico II ha registrato un flusso continuo di elettori durante tutta la giornata, con affluenza sostenuta anche nelle ore vicine al pranzo. Le operazioni di voto sono proseguite senza interruzioni, con persone che si sono recate alle urne in diversi orari. La partecipazione si è mantenuta costante dall'apertura fino alle ore di chiusura, senza registrare picchi o cali significativi.