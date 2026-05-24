Al via la seconda edizione di Scrivere Campano Martedì la serata finale
La seconda edizione del Premio “Scrivere Campano” è in corso, con la serata finale prevista martedì. Il concorso premia autori esordienti nati in Campania, con quattro finaliste under 30 che presentano romanzi diversi tra loro. La manifestazione si concentra sulla promozione di giovani scrittori e delle loro opere, tutte legate alla terra campana. La competizione coinvolge quattro romanzi, ciascuno con una voce distinta, e si concluderà con la premiazione finale.
Quattro romanzi, quattro voci che raccontano di una terra creativa, ardente, unica. Entra nel vivo la seconda edizione del Premio “Scrivere Campano”, dedicato agli autori esordienti nati in Campania e che quest'anno ha per finaliste quattro opere scritte da autori under 30. Sono “La notte fa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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