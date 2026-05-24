Al via la seconda edizione di Scrivere Campano Martedì la serata finale

Notizia in breve

La seconda edizione del Premio “Scrivere Campano” è in corso, con la serata finale prevista martedì. Il concorso premia autori esordienti nati in Campania, con quattro finaliste under 30 che presentano romanzi diversi tra loro. La manifestazione si concentra sulla promozione di giovani scrittori e delle loro opere, tutte legate alla terra campana. La competizione coinvolge quattro romanzi, ciascuno con una voce distinta, e si concluderà con la premiazione finale.