Al via il Roland Garros | l’Italia cala il poker Esame di francese per Zverev e Djokovic

Al via il Roland Garros, con l’Italia che conquista quattro vittorie. Sinner, in corsa nel torneo, ha già vinto a Roma e ora si concentra sul secondo Slam dell’anno. Zverev e Djokovic affrontano rispettivamente i loro match, entrambi in esame di francese, mentre i tifosi attendono altri risultati. La competizione si svolge sulla terra battuta parigina, con numerosi giocatori in corsa per il titolo.

Negli occhi degli appassionati sono ancora vive le immagini del trionfo di Jannik Sinner a Roma, ora però è tempo di voltare pagina per lasciare spazio al secondo Slam stagionale. Prende il via oggi e si concluderà domenica 7 giugno il Roland Garros: parte la caccia ai titoli vinti lo scorso anno da Carlos Alcaraz, ancora assente per i postumi dell’infortunio al polso, e Coco Gauff. In attesa dell’esordio ufficiale del numero 1 del mondo, incontro previsto martedì, la prima giornata sarà già caratterizzata da un nutrito contingente tricolore: saranno quattro gli azzurri che scenderanno in campo. Ad attirare l’interesse degli appassionati sarà sicuramente il doppio confronto Italia-Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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