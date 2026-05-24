Al professore Unipi Bruno Nieri il Premio Montale

Il professore dell'Università di Pisa Bruno Nieri riceverà il Premio Montale durante un evento a Lucca il 28 maggio 2026. La cerimonia si svolgerà a palazzo Pfanner nell’ambito di un appuntamento dedicato a scienza e spiritualità, intitolato “Viaggio nella conoscenza - Il limite e l’oltre: scienza e spiritualità sulla soglia del mistero”. Alla giornata parteciperanno anche altri relatori, tra cui Federico Faggin, Bruno Neri, Enrico Facco e Tania Re.

Giovedì 28 maggio 2026, a Lucca, nella prestigiosa cornice di palazzo Pfanner, nell'ambito dell'evento 'Viaggio nella conoscenza - Il limite e l'oltre: scienza e spiritualità sulla soglia del mistero' che vedrà la partecipazione di Federico Faggin, Bruno Neri, Enrico Facco e Tania Re, verrà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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