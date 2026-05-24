Al professore Unipi Bruno Neri il Premio Montale

Giovedì 28 maggio 2026, a Lucca, nella prestigiosa cornice di palazzo Pfanner, nell'ambito dell'evento 'Viaggio nella conoscenza - Il limite e l'oltre: scienza e spiritualità sulla soglia del mistero' che vedrà la partecipazione di Federico Faggin, Bruno Neri, Enrico Facco e Tania Re, verrà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al professore Unipi Bruno Nieri il Premio MontaleIl professore dell'Università di Pisa Bruno Nieri riceverà il Premio Montale durante un evento a Lucca il 28 maggio 2026.

Aversa celebra Bruno Neri, il mediano partigiano: sport, memoria e impegno civile nel libro di Ignazio RiccioAversa si prepara a ospitare la presentazione del libro di Ignazio Riccio intitolato “Bruno Neri: il mediano partigiano”.