Al professore Unipi Bruno Neri il Premio Montale
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Giovedì 28 maggio 2026, a Lucca, nella prestigiosa cornice di palazzo Pfanner, nell'ambito dell'evento 'Viaggio nella conoscenza - Il limite e l'oltre: scienza e spiritualità sulla soglia del mistero' che vedrà la partecipazione di Federico Faggin, Bruno Neri, Enrico Facco e Tania Re, verrà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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